Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

İpekyol Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada ağır yaralanan M.A. ile C.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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