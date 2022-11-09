Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Viranşehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık M.A. (59) ile taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanığın kasten öldürme suçunu işlediğini belirterek müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık ise suçunu kabul etti, pişman olduğunu belirtti.



Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçunu işleyen sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 7 Mayıs 2022'de M.A'nın silahla vurduğu Hülya Elkoca (42) hayatını kaybetmişti.







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