Şanlıurfalı öğrenciler, müzede felsefe etkinliği yaptı

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ŞANLIURFA (AA ) - Şanlıurfalı öğrenciler, Arkeoloji Müzesi'nde felsefe etkinliği gerçekleştirdi.

Prof. Abdulkadir Karahan İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, uygulamalı saha faaliyetleri kapsamında Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, sınıf öğretmenleri Halil Koçakoğlu eşliğinde müzenin Göbeklitepe alanında son dönemde popüler olan "Çocuklarla Felsefe" etkinliği gerçekleştirdi.

Yapılan atölye çalışmasında çocuklar, "Sabırsız Tırtıl" isimli kitap eşliğinde çeşitli felsefe kavramlarını tartışıp anlamaya çalıştı.

Okul Müdürü Ahmet Taylan, etkinliğeev sahipliğinden dolayı müze müdürlüğüne teşekkür etti.

Amaçlarının daha çok sorgulayan bir neslin yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Taylan, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklarımızın eleştirel, sorgulayıcı ve üretici düşünme becerilerini geliştirmektir. Bununla birlikte çocuklarımızın vicdanlı, yerli ve evrensel değerlere sahip bireyler olmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda çocuklarla felsefe etkinliği başta olmak üzere eğitimdeki yeni yaklaşımlarla öğrencilerimizi tanıştırmaktır. Bugün burada çalışmalarımızın ilkini gerçekleştirdik. İleriki günlerde daha farklı mekanlarda atölyelerimize devam edeceğiz."

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