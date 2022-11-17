Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

B.B. yönetimindeki 06 AS 382 plakalı otomobil, Birecik-Halfeti kara yolunun Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında M.A'nın kullandığı 33 F 5967 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.