Mutluluk pozlarını fotoğraf platosuna dönüştürülen hangarda veriyorlar

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ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da fotoğraf platosuna dönüştürülen eski hangar, yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğrafı çektirmek için tercih ettiği bir mekan haline geldi.

Şanlıurfalı fotoğrafçı Ramazan Tofan, 7 dönüm üzerinde bulunan atıl durumdaki bir hangar ile bahçesini kiralayarak burayı film ve fotoğraf platosuna dönüştürdü.

Farklı konseptlere göre dizayn edilen platoya gelen gelin ve damatlar, en mutlu anlarını burada ölümsüzleştiriyor.

İşletmeci Ramazan Tofan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren babasının yanında öğrendiği fotoğrafçılık mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da gelin damat çekimleri için farklı bir alan oluşturduğunu belirten Tofan, şöyle konuştu:

"Mekanımızda 6 dönümü bahçe, 1 dönümü kapalı alan olmak üzere 7 dönüm üzerinde hizmet veriyoruz. Aynı anda 30 gelin damat çifti alabiliyoruz. Bu çiftlerimiz fotoğrafçılarıyla rahat bir şekilde çekimlerini yapabiliyor. Kapalı alanımız yaz aylarında sıcaktan kış mevsiminde ise soğuktan koruyor. Şu anda 45 konseptimiz var, amacımız bunu 100'e çıkarmak. Fotoğrafçılar 200 açıyla buradan hizmet alabiliyor. Hem doğal hem modern hem yöresel kombinlerle evlenen çiftlere fotoğraf imkanı sunuyoruz. Metruk bir alanı işlevsel olarak geliştirip cazibe merkezi haline getirdik. Burayı merak edip görmeye gelenler de oluyor. Hem burada istihdam oluşturduk. Gelen çiftlerimizin memnuniyeti bizim için en büyük ödül oluyor zaten."

- Gelin ve damatlar tek mekanda çoklu ortam çekimlerinden memnun

Yeni evlenen çiftlerden İsmail Tarık Şenateş ise böyle bir mekanın bulunduğunu öğrenince geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını söyledi.

Dışardan bakınca hangarın göründüğünü belirten Şenateş, içeri girince çok güzel ve ferah bir mekanla karşılaştıklarını ifade etti.

Esma Tazefidan da birçok alanda gezerek çekim yapmak yerine tek bir yerde bütün çekimleri yapabildiklerini ifade ederek, mekanı çok beğendiğini dile getirdi.​​

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