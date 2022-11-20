Şanlıurfa'da fabrikada meydana gelen patlama hasara neden oldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çırçır fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çırçır fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Patlama ve yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

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