Şanlıurfa'da şehit 192 öğretmen anısına fidan dikildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, şehit olan 192 öğretmen anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde öğretmenlerin de katıldığı etkinlikle, 192 şehit öğretmenin anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım'da düzenlenen havan-roketli saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan adına fidan dikti.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, şehit olan öğretmenlerin anısını yaşatmak için fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

Ayhan, "Bu semboliktir ama derin manası vardır. Geçmişteki şehit olan öğretmenlerimizin hatıralarını yaşatmak, meslek içi dayanışmayı sağlamak ve toplumsal saygıyı artırmak için bu özel programı icra ettik. Sınıflardan koparılan hayatlar toprakta can bulup yeşerecekler sonsuza kadar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.