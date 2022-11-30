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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 10,00 14,42 Buğday Kg 7,00 8,50 Mısır Kg 4,03 6,50 Kütlü pamuk Kg 12,18 19,10 Yağlık çiğit Kg 4,30 5,55 Preseli pamuk Kg 29,00 39,00

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