Şanlıurfa'da köy çocukları sinema keyfi yaşadı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklar eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla aslına uygun olarak restore edilen ve dijital sinemaya dönüştürülen Şair Nabi Kültür Merkezi köy çocuklarını ağırladı.

Haliliye ilçesine bağlık Boydere Yusuf- Ali Bekler İlkokulu öğrencileri Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından okullarından otobüslerle alınarak sinema salonuna getirildi.

İlk kez sinemayla tanışan çocuklar, TRT Çocuk ekranlarında, heyecanla takip edilen çizgi film serisinin sinema uyarlaması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" filmini dijital sinemada izledi.

Öğretmenlerinin gözetiminde yaklaşık 2 saat boyunca keyifli bir gün geçiren öğrenciler mutluluklarını dile getirdi.

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