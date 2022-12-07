Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 83 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
İbrahim Güneş, tedavi için gittiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışırken henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Güneş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güneş'in, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş'in de amcası olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.