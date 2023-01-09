Belediye başkanlarından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Canpolat, mesajında, toplumun doğru ve gerçek bilgileri almasına imkan sağlayan ve devlet mekanizması ile millet arasında bir köprü vazifesi gören gazetecilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.



Canpolat mesajında şunları kaydetti:

"Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak sayabileceğimiz haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olan medyayı oluşturan gazeteciler, adil şahitler olarak bir şehrin nöbetçileri gibidir. Ön yargısız, bağımsız ve bağlantısız bir şekilde, hakikatin habercisi olarak her olayı araştıran ve bu gayretle haberdar olmamızı sağlayan gazetecilerin yürüttükleri çabanın kutsal olduğuna inanıyorum. Yerel ve ulusal basın kuruluşundaki gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Başkan Kuş ise yerel yönetim hizmetlerini ifa ederken en önemli destekçilerinin ve halkla aralarındaki köprünün gazeteciler olduğunu ifade etti.



Kamusal hizmetlerin toplum hayatına dokunan en önemli kısmı olan yerel yönetim hizmetlerini ifa ederken, halkla aralarındaki en önemli köprünün gazeteciler olduğunu belirten Kuş, "Yoğun bir emek, gayret ve çaba göstererek toplum menfaati için gece gündüz demeden emek sarf eden gazeteciler, bu nedenle büyük bir takdir ve teşekkürü hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bu kutsal mesleği icra eden tüm basın çalışanlarını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



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