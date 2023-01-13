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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbolcusu olduğu takıma antrenör olarak döndü

AA

Futbolcusu olduğu takıma antrenör olarak döndü

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Ampute Futbol Süper Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyespor'da 8 yıl kaptan olarak ter döken Mahmut Toprak, geçen sezon jübilesini yaptığı takımına antrenör olarak geri döndü.

Çalıştığı kurumdan emekli olunca zamanını değerlendirmek için arayış içine giren Mahmut Toprak (52), yaklaşık 9 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Eyyübiye Belediyespor'u kurdu.

Takımda 8 yıl kaptanlık yapan ve 2 sezon önce Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkıları bulunan Toprak, geçen sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Çok sevdiği futboldan kopmak istemeyen Toprak, Ankara'da düzenlenen antrenörlük kursunu başarıyla tamamlayarak oyuncu olarak başladığı takımına antrenör olarak dönmeyi başardı.


- "Bu işe gönül vermişiz ve para için de yapmıyoruz"

Toprak, AA muhabirine, şu an takımın başkanı olan Serdar Yıldırım ile birlikte 2014 yılında ampute futbol takımını kurduklarını bu sayede Şanlıurfa'da yaşayan engellilere ulaştıklarını anlattı.

8 yıl aktif kaptanlık görevinin ardından futbolu bıraktığını ve bu sezon antrenör olarak takımın başına geçtiğini dile getiren Toprak, şöyle konuştu:

"Takımımız Süper Lig'de başarılı bir şekilde mücadele ediyor ve 13 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Şanlıurfa'daki engelli kardeşlerimizi takıma kazandırmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ve başaracağımıza da inanıyoruz. Ben bu işi seviyorum, bu işe gönül vermişiz ve para için de yapmıyoruz. Amacımız bu engelli kardeşlerimizi takıma kazandırmak, biz onları sarmazsak sokaklar sarar."


- "Şanlıurfa'ya bir şampiyonluk yaşatmak istiyorum"

Amacının çocukların bir yerlere gelmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Toprak, çok sevdiği takımda ne görev verilirse verilsin yapmaya çalışacağını aktardı.

Kısıtlı imkanlara rağmen çok güçlü takımlarla mücadele ettiklerini dile getiren Toprak, "Amacımız ligi ilk 3 içinde bitirmek ve gelecek yıllarda şampiyon olmaktır. Alt yapıdan gelen gençleri yetiştiriyoruz, çok şükür hepsi çok başarılı oldu. Genç milli takımda oynayan oyuncularımız var. Şanlıurfa'ya bir şampiyonluk yaşatmak ve ilerleyen yıllarda da milli takımda antrenör olarak görev almak istiyorum." diye konuştu.


- Oyuncu Muhammed Munga: "Futbolu çok seviyor"

Oyunculardan Muhammed Munga ise antrenör Toprak ile birlikte önceki yıllarda aynı takımda oynadıklarını söyledi.

Toprak'ın futbolu bıraktıktan sonra antrenörleri olduğunu anlatan Munga, "Mahmut abi futbolu çok seviyor. Çok tecrübeli ve futbolu da çok iyi biliyor. Takımı nasıl çalıştıracağını iyi biliyor. Mahmut abiyle birlikte inşallah çok güzel çalışarak güzel bir futbol sergileyip başarılı olmak istiyoruz. Mahmut hocamız hem oyuncu olarak hem antrenör olarak başarılı bir insan." ifadelerini kullandı.

Takımın teknik direktörü Mustafa Bebe de "Biz elimizden geldiği kadar Mahmut'a destek oluyoruz. Mahmut'un güzel projeleri var, gençlere çok önem veriyor. Gençleri sokaklardan alarak takıma ve etkinliklere katmaya çalışıyor. Mahmut hocanın projelerini gerçekleştirmesi için ona imkan verilmesi lazım. Mahmut hoca başarılı olacaktır, ondaki potansiyeli görüyorum." dedi.

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