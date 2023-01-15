Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Ahmet G'nin (23) kullandığı 59 ABK 990 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 23'üncü kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet G. ile otomobildeki Murat Göze (19) ve Osman Yılmaz (19) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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