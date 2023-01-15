Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık projesiyle ilgili tebriği Şanlıurfalı Atahan'ı sevindirdi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfalı 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu, Sıfır Atık projesi kapsamında hazırlayıp gönderdiği hediyeyi beğenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa'da yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Atahan Uyaroğlu, ödev olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında yediği dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaptı.

Uyaroğlu, ödevi sınıfta beğeni toplayınca üzerinde resmi olan çerçeveyi bir mektup eşliğinde Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalara öncülük eden Emine Erdoğan'a gönderdi.

Emine Erdoğan'ın hediyeden duyduğu memnuniyeti sosyal medya üzerinden dile getirmesi, küçük Atahan'ı sevindirdi.

Uyaroğlu, AA muhabirine, "Ödevim vardı, ben de o kapsamda çalışma yaptım. Sıfır Atık Projesi aklıma geldi, ödevi öyle yaptım. Yazımı yazıp, çerçevemi yaptım. Emine teyzeye yolladım. Onun da beğenmesiyle çok mutlu oldum. Emine teyzenin bana geri döneceğinden hiç haberim olmadı. Bana dönebilir mi diye düşünüyordum, döndü, ben de çok mutlu oldum." dedi.

Emine Erdoğan sosyal medya hesabındaki paylaşımında Atahan Uyaroğlu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi Sıfır Atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz."

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