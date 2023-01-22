Haliliye Belediyesinin gençlere yönelik kursları devam ediyor

Yine kadın cinayeti! Eşini sonra da kendini vurdu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından gençlere yönelik açılan İngilizce ve bilgisayar kurslarına başvurular başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gençlere yönelik oluşturulan kurslar devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde açılan İngilizce ve bilgisayar kursuna katılan öğrenciler, kendilerini geliştirerek hem meslek sahibi oluyor hem de geleceğe hazırlanıyor.



Bilgisayar Kursunda programlar ile teorik ve uygulamalı bilgi edinen gençler, İngilizce kursunda ise kendilerini geliştirme şansı yakalıyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen İngilizce ve bilgisayar kursuna kayıtların devam ettiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezine başvurarak, kayıt oluşturabileceğini belirtti.



Katıldıkları kurslar ile kendilerini geliştirdiklerini dile getiren kursiyerler, bu imkanları sağladığı için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.