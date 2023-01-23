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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı mercimek Kg 14,50 16,50 Yağlık çiğit Kg 5,20 5,41 Buğday Kg 8,00 8,10 Kütlü pamuk Kg 15,00 26,00 Preseli pamuk Kg 37,00 37,00 Mısır Kg 4,50 5,50

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