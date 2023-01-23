Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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​​​​​​​ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendiği 2 kişinin üzerinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ele geçirdi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.K. ve Ö.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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