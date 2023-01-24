Şanlıurfa'da 400 çocuğun karne hediyesi bisiklet oldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi tarafından 400 çocuğa karne hediyesi olarak bisiklet verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde düzenlenen törende Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çocuklara bisikletlerini dağıttı.

Vali Ayhan, törende yaptığı konuşmada çocukların mutluluğuna ortak oldukları için mutlu olduğunu belirterek, "Rengarenk, cıvıl cıvıl bir programdayız. Çocuklarımızın mutluluğu, yüzlerindeki gülümseme her şeye bedeldir. Belediyecilikte aslolan budur. Çocuklarımızın gülmesi, onların mutlu olması hizmetin en güzel olandır. Bu programı tertip eden Haliliye Belediyemize ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise gönül belediyeciliği anlayışıyla her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Törende AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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