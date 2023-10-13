Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 13.10.2023 - 00:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:23
Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce sahte temizlik ürünlerine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 1 ton 285 kilogram yumuşatıcı, 3 ton 802 kilogram toz deterjan, 21 kilogram şampuan ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.