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        Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 00:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:23
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        Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce sahte temizlik ürünlerine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda 1 ton 285 kilogram yumuşatıcı, 3 ton 802 kilogram toz deterjan, 21 kilogram şampuan ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

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