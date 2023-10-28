Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında öğrenciler gezegenleri gözlemledi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde "Harran'da 100. Yılda El-Battani'nin İzinde" gökyüzü gözlem etkinliği kapsamında öğrenciler uzayı gözlemledi.

Harran Kaymakamlığı ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin gökbilimine ilgilerini artırmak için ilçede kümbet evlerin bulunduğu alanda program düzenlendi.

Uydular, gezegenler ve uzay olayları hakkında bilgilendirilen öğrenciler, burada teleskopla gezegenleri gözlemleme fırsatı buldu.

Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin, burada yaptığı konuşmada, Harran'ın coğrafya olarak yüzyıllar boyunca astronomi çalışmalarının yapıldığı önemli bir bölge olduğunu belirtti.

Harranlı bilim insanlarının astronomi bilimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Gültekin, şunları söyledi:

"Öyle ki Harranlı bilim adamları astronomi bilimine damga vuracak çalışmalar yapmışlardır. El-Battani bunlardan biridir. Astronomi deyince akla ilk gelen bilim adamlarından birisi olan Nikolas Kopernik eserlerinde defalarca El- Battani'ye atıfta bulunmuştur. Ayrıca NASA, 2012 yılında aydaki bir kritere El- Battani'nin adını vermiştir. Harran'ın astronomi bilimi tarihindeki bu öneminden dolayı, çocuklarımızın hem bu tarihi şuura sahip olmaları hem de gökyüzü gözlem heyecanını yeniden yaşamaları için Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Valiliğimizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle 'Harran'da 100. Yılda El-Battani'nin İzinde" isimli gökyüzü gözlem etkinliğini gerçekleştirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Gökyüzünü gözleme fırsatı bulan öğrenciler de etkinlikten memnun kaldıkları ve heyecanlandıklarını dile getirdi.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle son buldu.