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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:54
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı.

        Hacı Bayram Börcek'in kullandığı vinç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Yunus Emre Göneç yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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