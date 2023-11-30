Şanlıurfa'da şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı.

Hacı Bayram Börcek'in kullandığı vinç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yunus Emre Göneç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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