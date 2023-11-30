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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:30
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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince market, manav, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konuldu, 13 markete 17 bin lira para cezası uygulandı.

        El konulan ürünler ekiplerce imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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