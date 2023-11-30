Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince market, manav, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konuldu, 13 markete 17 bin lira para cezası uygulandı.

El konulan ürünler ekiplerce imha edildi.