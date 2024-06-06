Makro ekonomik hedeflere ulaşılacak mı?

Başta enflasyon olmak üzere döviz kuru ve enflasyon gibi hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağının tartışıldığı programda Gürcan, enflasyonun Merkez Bankası tahminine kadar inmesinin önündeki olası engelleri de sıraladı. Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikasında olmazsa olmaları sıralayan Gürcan, global gelişmelerin ekonomiye etkilerinin neler olabileceğini aktarıyor. Başta Fed ve ECB'nin faiz indirimleri olmak üzere gelişmelerin Türkiye'nin ihracatını nasıl etkileyeceğinin tartışıldığı programda bu gelişmelerin portföy akımlarına etkileri de masaya yatırıldı.

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KARLAR OLUMSUZ ETİLENDİĞİNDE NE OLUR?

Gürcan, gelişmelerin şirketler ve sermaye piyasalarına etkisini değerlendirirken bir yandan da makro ekonomik hedeflere ulaşılması için gerekli kemer sıkma durumunun şirket karlarını ne kadar etkileyeceğini de anlattı. Gürcan şirket karlarının olumsuz etkilenmesinin hisse senetleri piyasalarına nasıl yansıyacağını da değerlendirdi.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ VE NOT ARTIŞLARI

Yabancı fon akımlarının döviz, faiz, enflasyon ve sermaye piyasalarına etkilerinin sıralandığı programda Gürcan, başta reyting kuruluşlarının not artırımı ve Türkiye'nin gri listeden çıkması olmak üzere olumlu gelişmelerin şu anda para piyasalarına olan ilgiyi sermaye piyasalarına yönlendirip yönlendirmeyeceğini yorumladı.