Ortaokul sonrası mesleki eğitim görenler için istihdam teşviki

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanlar başta olmak üzere mevcut çalışanlara ilave olarak istihdam edilecek işçiler için teşvik uygulanıyor. 2011 yılında başlayan teşvik uygulaması 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

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İlave istihdam teşviki kapsamında işe alınan işçilerin brüt ücretleri üzerinden ödenmesi gereken işveren primleri alınmıyor. Brüt ücretin tamamı üzerinden ödemesi gereken işveren primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) karşılanıyor. 2024 yılında asgari ücretli işçi için aylık 4.100,51 TL prim desteği uygulanıyor. Ücreti tavandan yatırılan işçi başına aylık teşvik tutarı 30.753,84 TL’ye kadar çıkabiliyor.

REKLAM TEŞVİK SÜRELERİ 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar için teşvik süreleri şöyle: Mesleki yeterlik belgesi sahipleri: 48 ay Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler: 36 ay Yukarıdaki belgelere sahip olmayanlar: 24 ay İlk iki maddedeki belgeye sahip olanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde: İlave 6 ay. İşte çalışmaya devam ederken söz konusu belgeleri alanlar: 12 ay

DESTEKTE ÖNEMLİ AYRINTI Söz konusu belge ve nitelikler nedeniyle teşvikten yararlanabilmek için işçinin sahip olduğu mesleki eğitim belgesinde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve orada çalışıyor olmaları gerekiyor. USTALIK BELGESİNDE TEREDDÜTLER GİDERİLDİ REKLAM SGK taşra teşkilatında, Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık ve kalfalık belgelerinin teşvik uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tereddüt ortaya çıktı. Bunun üzerine SGK Türkiye İş Kurumu’ndan görüş istedi. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü gelen görüş doğrultusunda tereddütleri gidererek taşra teşkilatına yazı gönderdi.

Buna göre, ortaokulu veya imam – hatip ortaokulunu bitirdikten sonra zorunlu örgün ortaöğretimini tamamlamak için mesleki eğitim merkezi programına 2017 yılı ve sonrasında kayıt olarak kalfalık ve ustalık belgesi alan işçiler için teşvik uygulanacak. Destek kapsamına giren işçinin ustalık belgesi olması halinde, ustalık belgesinde belirtilen meslek alanında çalışması şartıyla teşvik verilecek. Bu işçi ayrıca İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz ise destek sürelerine 6 ay ilave edilecek. Toplam 36 – 42 ay arasında prim desteği sağlanacak. 2017’DEN ÖNCE KAYIT YAPTIRANLARA USTALIK BELGESİ TEŞVİKİ YOK