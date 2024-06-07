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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Ortaokul sonrası mesleki eğitim görenler için istihdam teşviki - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ortaokul sonrası mesleki eğitim görenler için istihdam teşviki

        Ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirdikten sonra mesleki eğitim merkezi programına 2017 yılı ve sonrasında kayıt olarak ustalık belgesi alanlar için istihdam teşviki uygulanacak.  2017 yılından önce kayıt yaptırmış olanlar için ilave teşvik süresi verilmeyecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 07.06.2024 - 07:24 Güncelleme: 07.06.2024 - 07:24
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        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
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        Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanlar başta olmak üzere mevcut çalışanlara ilave olarak istihdam edilecek işçiler için teşvik uygulanıyor. 2011 yılında başlayan teşvik uygulaması 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İlave istihdam teşviki kapsamında işe alınan işçilerin brüt ücretleri üzerinden ödenmesi gereken işveren primleri alınmıyor. Brüt ücretin tamamı üzerinden ödemesi gereken işveren primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) karşılanıyor. 2024 yılında asgari ücretli işçi için aylık 4.100,51 TL prim desteği uygulanıyor. Ücreti tavandan yatırılan işçi başına aylık teşvik tutarı 30.753,84 TL’ye kadar çıkabiliyor.

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        TEŞVİK SÜRELERİ

        18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar için teşvik süreleri şöyle:

        Mesleki yeterlik belgesi sahipleri: 48 ay

        Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler: 36 ay

        Yukarıdaki belgelere sahip olmayanlar: 24 ay

        İlk iki maddedeki belgeye sahip olanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde: İlave 6 ay.

        İşte çalışmaya devam ederken söz konusu belgeleri alanlar: 12 ay

        DESTEKTE ÖNEMLİ AYRINTI

        Söz konusu belge ve nitelikler nedeniyle teşvikten yararlanabilmek için işçinin sahip olduğu mesleki eğitim belgesinde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve orada çalışıyor olmaları gerekiyor.

        USTALIK BELGESİNDE TEREDDÜTLER GİDERİLDİ

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        SGK taşra teşkilatında, Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık ve kalfalık belgelerinin teşvik uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda tereddüt ortaya çıktı. Bunun üzerine SGK Türkiye İş Kurumu’ndan görüş istedi. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü gelen görüş doğrultusunda tereddütleri gidererek taşra teşkilatına yazı gönderdi.

        Buna göre, ortaokulu veya imam – hatip ortaokulunu bitirdikten sonra zorunlu örgün ortaöğretimini tamamlamak için mesleki eğitim merkezi programına 2017 yılı ve sonrasında kayıt olarak kalfalık ve ustalık belgesi alan işçiler için teşvik uygulanacak.

        Destek kapsamına giren işçinin ustalık belgesi olması halinde, ustalık belgesinde belirtilen meslek alanında çalışması şartıyla teşvik verilecek. Bu işçi ayrıca İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz ise destek sürelerine 6 ay ilave edilecek. Toplam 36 – 42 ay arasında prim desteği sağlanacak.

        2017’DEN ÖNCE KAYIT YAPTIRANLARA USTALIK BELGESİ TEŞVİKİ YOK

        Merkezi eğitim programına 2017 yılından önce kayıt yaptırmış olup ustalık belgesi alanlar için ustalık belgesi teşviki uygulanmayacak. Örneğin 2016 yılında kayıt yaptıran ve 2020 yılında ustalık belgesi alan bir kadın işçi 1 Mayıs 2024 tarihinde işe girmişse sadece kadınlara tanınan 24 aylık istihdam teşviki uygulanacak. Ustalık belgesine istinaden ayrıca bir ilave süre verilmeyecek.

        13 YILDA 8,5 MİLYON İŞÇİ İÇİN İSTİHDAM TEŞVİKİ

        İlave teşvik kapsamında 2011 yılından bu yana yılda yaklaşık 650 bin işçi için prim desteği verildi. Yararlananların yüzde 55’ini kadınlar oluşturdu. Söz konusu dönemde toplam 8 milyon 450 bin kişi için ilave istihdam teşviki verildi.

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