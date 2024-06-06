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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ın katil zanlısı yakalandı | Son dakika haberleri

        Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ın katil zanlısı yakalandı

        İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonrası öldürülen Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ın katil zanlısı yakalandı. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumetten kaynaklandığı iddia edildi

        Giriş: 06.06.2024 - 21:32 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:32
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        Öğretmenin katili yakalandı
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        Olay, Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Başakşehir’de bir İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Abdulbaki Durmaz (44) aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

        ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Öldürülen öğretmen Abdülbaki Durmaz
        Öldürülen öğretmen Abdülbaki Durmaz

        Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        ŞÜPHELİ ÖZEL OPERASYONLA YAKALANDI

        Kısa süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit eden Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin saklandığı adresi de belirledi. Ekipler birkaç saat içerisinde Aksaray’da belirlenen adrese özel bir operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Adem G. Gözaltına alındı. Öğretmen Durmaz ile aralarında geçmişten gelen husumet olduğunu öne süren şüphelinin olayı gerçekleştirdiği kabul ettiği belirtildi.

        GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın hayatını kaybettiği olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdulbaki Durmaz'ın içinde olduğu araca taksiden inen şüpheli art arda ateş ediyor. Çevredekilerin yaşadığı panik anları da güvenlik kamerasına yansıyor. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.

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        #Abdülbaki Durmaz
        #Başakşehir
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