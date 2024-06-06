Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ın katil zanlısı yakalandı

Olay, Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Başakşehir’de bir İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Abdulbaki Durmaz (44) aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz’ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI Öldürülen öğretmen Abdülbaki Durmaz Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. REKLAM

ŞÜPHELİ ÖZEL OPERASYONLA YAKALANDI Kısa süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit eden Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin saklandığı adresi de belirledi. Ekipler birkaç saat içerisinde Aksaray’da belirlenen adrese özel bir operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Adem G. Gözaltına alındı. Öğretmen Durmaz ile aralarında geçmişten gelen husumet olduğunu öne süren şüphelinin olayı gerçekleştirdiği kabul ettiği belirtildi.