Nepal Ordusu, Everest Dağı ve Himalayalar’daki diğer iki zirveden bu yıl içinde 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet toplandığını açıkladı.

Askerlerin, Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarından çöpleri ve cesetleri toplamasının 55 gün sürdüğü belirtildi.

Everest’te elli tondan fazla çöp ve 200 ceset bulunduğu tahmin ediliyor.

Sık sık dünyanın en yüksek çöplüğü diye anılan dağdaki temizlik çalışmaları 2019’da kalabalık ve dağcıların zirveye ulaşmak için tehlikeli koşullarda sıra olması kaygılarından sonra başlatılmıştı.

Ordu, toplam beş temizlik faaliyetinde 119 ton çöp, 14 ceset ve bazı iskeletlerin getirildiğini belirtti. REKLAM Yetkililer bu yıl çöpleri azaltmayı ve dağcıların izleme cihazları bulundurmasıyla kurtarma faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve dağcıların kendi dışkılarını zirveden getirmesini sağlamayı umuyor. Nepal Dağcılık Turizmi Kurumu Direktörü Rakesh Gurung BBC’ye yaptığı açıklamada, gelecekte hükümetin çöp gözlemi yapacak dağ devriyeleri oluşturmayı ve daha çok mali kaynak ayırmayı planladığını söyledi.