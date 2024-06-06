Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.279,69 %-0,69
        DOLAR 32,2423 %-0,05
        EURO 35,2263 %0,43
        GRAM ALTIN 2.458,28 %0,75
        FAİZ 41,85 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 32,43 %4,22
        BITCOIN 71.068,00 %-0,21
        GBP/TRY 41,3757 %0,22
        EUR/USD 1,0894 %0,23
        BRENT 79,99 %2,02
        ÇEYREK ALTIN 4.019,29 %0,75
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Türkiye’nin internet çıkmazı! Fiyatlar uçuyor hızlar sürünüyor - TTNET'ten fahiş zam! - Teknoloji Haberleri

        Türkiye’nin internet çıkmazı! Fiyatlar uçuyor hızlar sürünüyor

        TTnet'in 2024 tarife zamları, kullanıcıları yüksek maliyetlerle baş başa bırakırken, Türkiye'nin internet hızı dünya sıralamasında geri kalıyor. Speedtest Global Index'e göre, Türkiye sabit internet hızı ortalamasında 178 ülke arasında 105. sırada yer alıyor. Dijital altyapının iyileştirilmesi çağrısında bulunulurken bazı sunucu sağlayıcılar fiber ihalesinin yeniden yapılarak fiber altyapının geliştirilmesi konusunda çağrılarını yineliyor...

        Giriş: 06.06.2024 - 20:47 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTNET'ten bir zam daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de haberleşme ve internet konusunda fiyat ve hız-kapsama tartışmaları devam ederken yeni bir zam haberi bu tartışmaların tam da göbeğinde bomba etkisi yarattı.

        Türk Telekom’un internet servis sağlayıcısı TTNET, 2024 yılında ikinci kez tarife fiyatlarına zam yaparak tüketicileri şaşırttı. En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükseldi. Bu artış, özellikle taahhütsüz müşterileri ve yeni aboneleri etkileyecek.

        HIZ KONUSUNDA DÜNYADA 105. SIRADA!

        Bu fiyat artışları, Türkiye’nin internet hızı konusunda dünya sıralamasında oldukça geride kalmasına karşın gerçekleşmeye devam ediyor. Bu geride kalış hızın düşük olmasına rağmen fiyatların artışını adaletsizlik olarak görülmesine kadar gidiyor ve özellikle sosyal medyada ciddi tepkilere sebep oluyor. Speedtest Global Index’e göre, Türkiye sabit internet hızı ortalamasında 178 ülke arasında 105. sırada yer alıyor. Mobil internet hızında ise biraz daha iyi bir konumda olup, 59. sırada bulunuyor. Ancak bu rakamlar, Türkiye’nin internet hızının birçok Avrupa, Afrika, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin gerisinde olduğunu gösteriyor.

        Türkiye’deki internet kullanıcıları, dünya standartlarında bir internet hizmeti deneyimlemekten uzak, yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor. Bu durum, dijital erişim ve fırsat eşitliği açısından ciddi endişeler doğuruyor. Uzmanlar, internet hızının ve erişilebilirliğinin, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve sosyal kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyorlar. Türkiye’nin bu alanda atması gereken önemli adımlar bulunuyor.

        TTNET fiyatların 1 Temmuz 2024'ten itibaren güncelleneceğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmenin katili yakalandı
        Öğretmenin katili yakalandı
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        "Türk dünyasından bütün insanlığın beklentileri var"
        Kayıp Nihal 3 kişinin gözü önünde öldürülmüş!
        Kayıp Nihal 3 kişinin gözü önünde öldürülmüş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Trump: İsrail, Gazze'de kazanmalı
        Trump: İsrail, Gazze'de kazanmalı
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı