Son dakika haberi Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı
Giriş: 06.06.2024 - 23:04 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:29
Alınan bilgiye göre, salonda düzenlenen bir mezuniyet töreni esnasında dijital pano henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ