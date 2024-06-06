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        Haberler Dünya ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme! - Son dakika haberleri | Dış Haberler

        Son dakika haberi ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme

        ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut filonun modernizasyonuna yönelik adım atıldığını duyurmuştu. Bakanlık sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:14
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        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı" dedi.

        F-16 BLOK 70 SAVAŞ UÇAĞI TEDARİKİNDE YENİ ADIM

        ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Türkiye arasında yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut filonun modernizasyonuna yönelik adım atıldığını duyurmuştu.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu bugün yaptığı açıklamada “ABD, Türkiye’nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD’nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri” ifadelerini kullanmıştı.

        ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise Türkiye Cumhuriyeti Savunma ve Dışişleri Bakanlığı’na teşekkür ederek “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve NATO’nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı TC Savunma Bakanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı’na teşekkürler” açıklamasını yapmıştı.

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