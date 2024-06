Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte gıda operasyonu düzenlendi. Operasyonda 300 tona yakın sahte gıda malzemesi ele geçirildi. Üretim yapılan iş yerinde yapılan incelemelerde, son tüketim tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünlerin geri dönüştürülerek tekrar piyasa sürülmek üzere hazırlandığı görüldü. Öte yandan, mısır unu kullanılarak peynir üretimi yapıldığı tespit edildi. Hijyen koşullarından yoksun bir ortamda üretilen gıda ürünlerinin, hazırlanan sahte etiketlerle birlikte satışının yapıldığı belirlendi.

"İLGİLİ BİRİMLERİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN ŞİKAYETİNE AÇIKTIR"

Vali Şahin, vatandaşlara bozuk, son tüketim tarihi geçmiş ve sahte gıdaları yedirecek kadar insafsız olan kişilere karşı mücadelenin sürdürüleceğinin altını çizdi. Bundan sonra kolluk kuvvetleri, gıdadan sorumlu ilgili kurumların piyasalarda, tüm satış yerlerinde ve imalat yerlerinde denetimlerin sıklıkla süreceğini ifade eden Vali Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlardan talebimiz şu. Özellikle ucuz gıdalara, özellikle internet üzerinden, sanal medya üzerinden satışı yapılan gıdalara lütfen dikkat etsinler. Gerçekten arada fahiş fark varsa bunu biraz şüphe ile karşılayıp ilgili mercilerle, gerekirse laboratuvarlarda testini istesinler. Biz vatandaşımızın bu anlamda herhangi bir sebeple aldatılmasından, sağlığının tehdit edilmesinden ve tehlikeyi düşürmesinden çok rahatsızız ve bunun gereğini yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda da bizlere müracaat etmekten lütfen çekinmesinler. Her an hem kolluk kuvvetlerimiz hem gıda ile ilgili birimlerimiz vatandaşlarımızın şikayetine açıktırlar. Her zaman onlara yardımcı olmaya hazırdırlar."