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        Şanlıurfaspor, Manisa FK'dan Muhammed Enes Kiprit'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK forması giyen Muhammed Enes Kiprit ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 23:17 Güncelleme: 09.02.2024 - 23:17
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        Şanlıurfaspor, Manisa FK'dan Muhammed Enes Kiprit'i transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK forması giyen Muhammed Enes Kiprit ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'umuz, Manisa Futbol Kulübünden 24 yaşındaki forvet Muhammed Enes Kiprit ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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