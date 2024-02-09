Şanlıurfaspor, Manisa FK'dan Muhammed Enes Kiprit'i transfer etti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'umuz, Manisa Futbol Kulübünden 24 yaşındaki forvet Muhammed Enes Kiprit ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK forması giyen Muhammed Enes Kiprit ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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