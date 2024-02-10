Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, takımın reaksiyonundan ve mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:40 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, takımın reaksiyonundan ve mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

        Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stresi yüksek bir maç oynadıklarını ve takımın üzerinde bir baskı olduğunu belirtti.

        Maçı iyi başladıklarını ve oyunun belli bir bölümünü kontrol altında tuttuklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

        "Oyunun hakimiydik, yani gole yakın taraf bizdik. Biz hücum ederken rakip takımın kalecisinin oyuna çabuk başlamasıyla hazırlıksız yakalandık. Aslında bunu idmanda çok çalıştık. Biz hücum ederken pozisyon alma, pozisyonu durdurma ama bazen futbolcu kardeşlerimiz duyguya yenilebiliyor. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Maç berabere bitseydi veya biz 1-0 yenseydik belki daha adil skor olabilirdi. Ümitsiz değilim, takımın reaksiyonundan memnunum, çocukların ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Yeni transferlerle beraber bu takım muhakkak birilerini kötü bir şekilde yenecek. Yani bundan yana hiçbir şüphem yok. Bugün çocuklara da söyledim. Takım olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdürürüz."

        - Tahsin Tam: "Oyuncuların ayağına, yüreğine sağlık"

        Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam ise alt tarafı ilgilendiren önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

        Gol yemeden maçı sürdürürlerse mutlaka gol bulacaklarını bildiklerini aktaran Tam, şunları kaydetti:

        "Uzun haftalardır galip gelemeyen bir takımız. Bu maç bizim için gerçekten çok büyük moral oldu. Hem de bizde ufak da olsa bir rahatlığa, öz güvenimizin artmasına sebep olacağını düşünüyorum. Rakip özellikle maçın ikinci yarısında topa daha fazla sahip oluyor gibi gözükse de biz çok ciddi geçiş fırsatları yakaladık. Final paslarını iyi atabilseydik daha da bizim adımıza farklı olabilirdi. Öncelikli hedefimiz buradan puan veya puanlar almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncuların ayağına, yüreğine sağlık."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü: 0-1
        Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü: 0-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfa'da ev yangını: 1ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa'da ev yangını: 1ölü, 4 yaralı
        6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada
        6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada
        43,5 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
        43,5 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı