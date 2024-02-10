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        6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada

        ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4´ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:10
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        6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada
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        ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı, 4´ü ağır, 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 5´inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Abdülkerim Kodaman yönetimindeki 34 PJ 3652 plakalı otomobil, Muhammed Enes Geçkin yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ile çarpıştı. Muharrem Özgür yönetimindeki 27 FF 172 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 4´ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        MİNİBÜSÜN MOTORU FIRLADI

        Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı, minibüsün de kazaya karıştığı görüldü. Kaza sırasında minibüsün motorunun metrelerce uzağa savrulduğu da görüntülerde yer aldı.

        Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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