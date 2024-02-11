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        Şanlıurfa'da metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:30 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:37
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        Şanlıurfa'da metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

        İpekyol Mahallesi 462. Sokak'ta metruk binanın bahçesinde hareketsiz bir kadının yattığını görenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sara Bükülmez'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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