Şanlıurfa'da metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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