Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı minibüsteki 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun çarptığı minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun çarptığı minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda 63 AGL 236 plakalı hafriyat kamyonu, Yaslıca kavşağında dönmeye çalışan önündeki 63 AFZ 823 plakalı minibüse çarptı.
Kazada iki araç metrelerce sürüklendi, refüje çıkan minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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