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        Şanlıurfa'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:22
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        Şanlıurfa'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

        İsa Altu, Şahinler Mahallesi 5024 Nolu Sokak'taki 5 katlı binada kabini görmeden binmeye çalıştığı asansörün boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Altu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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