Şanlıurfa'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Altu, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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