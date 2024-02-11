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        Motosiklet devrilince taşıdığı altınlar çalınmıştı; kazayı bilerek yapmış, şüpheliler de arkadaşları çıktı

         ŞANLIURFA´dakurye M.Ş.'nin, çalıştığı kuyumcudan teslim aldığı 771 gram altını, teslim edeceği kuyumcuya 500 metre kala motosikleti devrildi. Yola dökülen altınları 2 kişi alarak kaçtı.  Polisin yaptığı soruşturmada M.Ş.´nin kazayı bilerek yaptığı, anlaştığı kişilerin de düşen altınları alıp kaçtığı ortaya çıktı. M.Ş tutuklanırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:20
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        Motosiklet devrilince taşıdığı altınlar çalınmıştı; kazayı bilerek yapmış, şüpheliler de arkadaşları çıktı
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         ŞANLIURFA´dakurye M.Ş.'nin, çalıştığı kuyumcudan teslim aldığı 771 gram altını, teslim edeceği kuyumcuya 500 metre kala motosikleti devrildi. Yola dökülen altınları 2 kişi alarak kaçtı.  Polisin yaptığı soruşturmada M.Ş.´nin kazayı bilerek yaptığı, anlaştığı kişilerin de düşen altınları alıp kaçtığı ortaya çıktı. M.Ş tutuklanırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, 5 Şubat'ta Eyyübiye Çarşısı´nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş., çalıştığı kuyumcudan 1 milyon 600 bin TL değerindeki 771 gram altını başka bir kuyumcuya teslim etmek üzere aldı. Torbaya koyduğu altınlarla birlikte 5 kilometre uzaklıktaki  kuyumcuya götürmek üzere yola çıkan M.Ş.,  500 metre kala motosikletiyle kayarak devrildi. Otomobilin altına girmekten son anda kurtulan M.Ş.'nin,, önceden anlaştığı iki arkadaşı ise, kaza sırasında yola dökülen altın torbasını çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince M.Ş., hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.Ş., polis merkezine götürüldü.

        ŞÜPHELİ HARAKETLERİ ELE VERDİ

        Kuyumcu Murat Taştan, altınlarının çalındığı bilgisi üzerine olay yerine geldi.  Taştan, bilgi aldığı M.Ş.´nin hareketlerinden şüphelenince, ondan da şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan  M.Ş., bilerek kaza yaptığını ve altınları arkadaşı olduklarını belirttiği ismi açıklanmayan iki kişiyle çaldıklarını itiraf etti. Emniyetteki ifadesi üzerine nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Ş.,tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlediği 2 şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı.

        'KAZA OYUNU KURDUĞU BELLİ'

        M.Ş.´nin kaza oyunu kurduğunu anlatan kuyumcu Murat Taştan, şunları söyledi:

        "Kurye altını çarşıdaki kuyumcu dükkanımızdan Eyyübiye Çarşısı'ndaki kuyumcuya getirecekti. İki dükkan arasındaki mesafe 5 kilometre. Eyyübiye'deki dükkana 400-500 metre kala bu olay yaşandı. Görüntülerde de belli kuryenin oyun kurduğu, biz bunu polis ekiplerine de söyledik. Bu arkadaş şüpheli duruyor, diye. Polis ekibi arkadaşlar, bunu merkeze aldılar. Kamerada görünen diğer 2 hırsız, hem otobüste hem de karşı taraftaki dükkandan aldığımız görüntüde de net görünüyor. Kurye, kaza yaparak altınları önceden ayarladığı arkadaşlarına çaldırdı. Kamera görüntülerinde bu planın açıkça görüldüğünü polis ekiplerine ilettik. Altınlarımızın piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL. Şebekenin başı yakalandı ama diğer elemanlarının da bulunmasını istiyorum. Emniyetimize güveniyoruz ve bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz."

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2024-02-11 11:09:16

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