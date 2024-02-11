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        Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başlayacak

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi, yaklaşık 11 ay sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:01 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:20
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        Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başlayacak
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        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi, yaklaşık 11 ay sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentte Mart 2023'te etkili olan sel felaketinde can kaybı yaşandığını, kentin önemli kültürel varlıklarından arkeoloji ile mozaik müzelerinde de hasar oluştuğunu anımsattı.

        Şanlıurfa Müze Kompleksi içerisinde yer alan Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik müzelerinin bodrum ve zemin katlarındaki donanımlarının selde zarar gördüğünü belirten Şıldak, yürütülen bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sebebiyle müzelerin ziyarete kapalı olduğunu söyledi.

        Şıldak, çalışmaların bir an önce tamamlanması için yüklenici firma ve ilgili bakanlıkla sürekli irtibat kurduklarını ifade ederek, "Esasen yüklenicinin daha süresi olmasına rağmen, yani iş biraz daha devam edecek olmasına rağmen, işin devamını da etkilemeyecek şekilde teknik olarak gerekli tedbirler alınıp buraların ziyarete açılması konusunda şubat ayı içerisinde inşallah adım atmış olacağız." dedi.

        Eserlerde bir zarar oluşmadığına işaret eden Şıldak, "Bir kısmı, tabii alt katta bulunanlar etkilenmiş olsa da çok hızlı bir müdahaleyle bunlar kurtarıldı. Temizlikleri yapıldı ve şu an sergilenmeye, teşhire hazır vaziyette tutuluyor." bilgisini paylaştı.

        - "Şu an açılış noktasına gelmiş bulunuyoruz"

        Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ise müzelerin deprem koşullarına uygun yapılmasından dolayı 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok etkilenmediğini kaydetti.

        Müzelerin, 15 Mart 2023'te yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilendiğini vurgulayan Uludağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle müzemizin eksi birinci katında bulunan elektrik, mekanik sistemleri olumsuz etkilendi ve müzemizin ziyarete kapatılması söz konusu oldu. Ancak mayıs ayında başlatılan onarım çalışmalarında çok hızlı yol alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özellikle bölge illerden müzenin eserlerinin yeniden hazırlanmasına, tasnifinin yapılmasına, temizlenmesine yönelik büyük destek sağlandı. Bölge illerden, Ankara'dan, İstanbul'dan alanında uzman restoratör arkadaşlarımız Şanlıurfa Müzesi'ne geldiler ve burada selden etkilenen eserlerin temizlenmesine, tasnifine yönelik çalışmalara başladılar. Biz kısa süre içerisinde aslında eserlerimizin hepsini toparlayarak güvenli yere aldık. Bu alanlarda gerekli temizleme, tasnif, sayım işlemlerini tamamladık ve güvenli bir yerde eserlerimizi muhafaza etmeye devam ediyoruz."

        Uludağ, müzelerin onarımı için yapılan ihalenin bitiş tarihinin Kasım 2024 olduğunu, ancak bölge turizmine büyük katkı sağlayan Şanlıurfa Müzesi'nin bir an önce ziyarete açılmasına yönelik büyük emek harcandığını belirtti.

        "Özellikle Şanlıurfa'nın ülke turizminde, dünya turizminde çok önemli bir yerde bulunması ve turizmcilerin buraya çok büyük ilgi göstermesi ve şu an içerisinde bulunduğumuz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin dünyanın en nitelikli ve özel müzelerinden biri olması sebebiyle müzemizi açma noktasında çalışmaları çok hızlandırdık ve şu an açılış noktasına gelmiş bulunuyoruz. Müzemizi şubat ayı içerisinde inşallah açmış olacağız" diyen Uludağ, bundan sonraki süreçte çalışmaların yine devam edeceğini aktardı.

        Celal Uludağ, ziyaretçilerin eserleri rahat şekilde görmesi ve incelemesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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