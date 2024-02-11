Metruk binada kadın cesedi bulundu
ŞANLIURFA'da7 katlı metruk binada Sara Bükülmez'in (23) cesedi bulundu.
ŞANLIURFA'da7 katlı metruk binada Sara Bükülmez'in (23) cesedi bulundu.
Olay, öğleden sonra İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem felaketinde ağır hasar gördüğü için yıkılması kararlaştırılan 7 katlı metruk binada, bir kadının yattığını görenler, 112'ye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İncelemede, kadının öldüğü, cesedin de Sara Bükülmez'e ait olduğu belirledi. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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