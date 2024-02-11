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        Metruk binada kadın cesedi bulundu

        ŞANLIURFA'da7 katlı metruk binada Sara Bükülmez'in (23) cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:10
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        Metruk binada kadın cesedi bulundu
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        ŞANLIURFA'da7 katlı metruk binada Sara Bükülmez'in (23) cesedi bulundu.

        Olay, öğleden sonra İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem felaketinde ağır hasar gördüğü için yıkılması kararlaştırılan 7 katlı metruk binada, bir kadının yattığını görenler, 112'ye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İncelemede, kadının öldüğü, cesedin de Sara Bükülmez'e ait olduğu belirledi. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken; olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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