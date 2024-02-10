Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da ev yangını: 1ölü, 4 yaralı

        ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde bir binanın giriş katındaki dairede elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında zihinsel engelli Ahmet Korkmazer (12) hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da ev yangını: 1ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde bir binanın giriş katındaki dairede elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında zihinsel engelli Ahmet Korkmazer (12) hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.

        İlçenin Meydan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek evin bütün odalarını kaplarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan Recep (28), Nezire (39), Damla (11) ve Hediye Çelik (34) ile zihinsel engelli Ahmet Korkmazer´i çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Devlet Hastanesi´ne sevk edilen Ahmet Korkmazer, kurtarılamadı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ali LEYLAK

        2024-02-10 15:30:51

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada
        6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, kamerada
        43,5 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
        43,5 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        İstanbul'dan üniversite öğrencileri Göbeklitepe'yi gezdi
        İstanbul'dan üniversite öğrencileri Göbeklitepe'yi gezdi
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfaspor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Şanlıurfaspor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı