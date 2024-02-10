Şanlıurfa'da ev yangını: 1ölü, 4 yaralı

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçenin Meydan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek evin bütün odalarını kaplarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan Recep (28), Nezire (39), Damla (11) ve Hediye Çelik (34) ile zihinsel engelli Ahmet Korkmazer´i çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Devlet Hastanesi´ne sevk edilen Ahmet Korkmazer, kurtarılamadı.

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