Şanlıurfaspor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK'dan kaleci Muhammed Alperen Uysal ve Kocaelispor’dan orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, transfer ettiği 3 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi.

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