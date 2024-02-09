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        Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

        Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:07 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:07
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        Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
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        Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden bazı kararlar alındı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yapılması muhtemel 'Tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma' gibi etkinlikler, diğer illerden katılımlarla birlikte 10-16 Şubat 2024 arasında 7 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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