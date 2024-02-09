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        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da BİGEP'in tanıtımında konuştu:

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kentin eğitim potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) sayesinde, kentin eğitimle ilgili rekabet gerektiren alanlarında çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:06
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        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da BİGEP'in tanıtımında konuştu:
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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kentin eğitim potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) sayesinde, kentin eğitimle ilgili rekabet gerektiren alanlarında çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

        Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında gelen Şanlıurfa'da hayata geçirilen BİGEP'in tanıtım toplantısı, Onikiler Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

        Burada konuşan Bozdağ, projeyi ilk duyduğunda çok mutlu olduğunu söyledi.

        Projenin başarıya ulaşmasıyla Şanlıurfa'daki eğitim seviyesinin de üst sıralara çıkacağına işaret eden Bozdağ, "İnşallah el birliği içerisinde, mülki amirlerimizle, eğitim camiamızla, vekillerimizle, belediyelerimizle işbirliği ve dayanışma içerisinde önceliğimiz eğitim ve bu önceliği hiçbir zaman değiştirmeden yolumuza devam etmemiz gerekir." dedi.

        Bozdağ, kentte sınav sonuçlarını takip eden bir sistemin hayata geçirileceğini, buna göre de değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.

        Eğitim öncelikli olarak hazırlanan bu projenin, tarım, turizm gibi diğer alanlara da uygulanacağını dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:

        "Valimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilgili herkes el ele vererek başarıyı ancak daha ileri noktaya taşıyabiliriz. Eğitim ortak koşmakla olur, ortak dayanışma içerisinde olur. El birliğiyle, işbirliğiyle Şanlıurfa'da farklı bir dönemi başlatıp, Şanlıurfa'yı her sene hiç olmazsa en az bir basamak daha ileri, belki 10 basamak, belki daha fazla ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Taşıyamadık mı? Taşımayanlarla biz tekrar oturup konuşacağız. Ne oldu? Niye gitmiyoruz ileriye? Kusur bizdeyse, neyi eksik yaptık? Bilelim o eksiği tamamlayalım. Yanlışımız varsa onların üzerine gidelim. Şanlıurfa'nın hem LGS sınavlarında hem YKS sınavlarında hem de eğitimle ilgili bütün rekabet gerektiren alanlarda çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Ve bu potansiyeli görüyorum ben şu anda."

        - Kentte 750 bin öğrenci eğitim alıyor

        Vali Hasan Şıldak ise kentte eğitim konusunun, öncelikli ve çok büyük öneme sahip bir mesele olduğunu belirtti.

        Şanlıurfa'da 750 binin üzerinde öğrenci bulunduğunu dile getiren Şıldak, BİGEP'i 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde hayata geçirdiklerini, bugün ise tanıtımını yaptıklarını söyledi.

        Vali Şıldak, "BİGEP aslında bir motivasyon projesidir. Eğitimde okullar yapıyoruz, pansiyonlar yapıyoruz, çok sayıda fiziki ortam iyileştirmeleri yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı her tür talebimizi karşılıyor. Ancak eğitimin asıl gücü insan unsurudur. Bu, insan unsurunun aktive edilmesini, daha güçlü bir motivasyonla desteklenmesini sağlayacak bir motivasyon ve sinerji oluşturma projesidir." dedi.

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da projenin esas sırrının insanı hedef alması ve insana dokunması olduğunu kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurdukları bilim merkezlerinin eğitim camiasının hizmetinde olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından projeye katkı veren kurumlara plaket takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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