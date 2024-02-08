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        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:57
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        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışma başlattı.

        Ekiplerce kimliği belirlenen S.D ve İ.D'nin üzerinde yapılan aramada, 36 gram eroin ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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