Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Ekiplerce kimliği belirlenen S.D ve İ.D'nin üzerinde yapılan aramada, 36 gram eroin ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışma başlattı.

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