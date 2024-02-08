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        Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:31
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        Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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