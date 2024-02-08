Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfalı çocuklar harçlıklarını Filistin'e bağışladı

        Eyyübiye İlçe Müftülüğü Hüseyin Oruç Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfalı çocuklar harçlıklarını Filistin'e bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eyyübiye İlçe Müftülüğü Hüseyin Oruç Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin için bağışladı.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Oruç Kur'an Kursunda eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'e bağışlamak üzere İlçe Müftüsü Osman Toprak'a teslim etti.

        İlçe Müftüsü Toprak, Filistin için başlatılan yardım seferberliğine miniklerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Toprak, minik öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, kurs öğreticisi Hatice Kılıç'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin en büyük hamisi, CHP yöneticileridir (...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin en büyük hamisi, CHP yöneticileridir (...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şanlıurfa'da deprem konutları teslim töreninde k...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şanlıurfa'da deprem konutları teslim töreninde k...
        Bakan Özhaseki, "Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni"nde konuştu:
        Bakan Özhaseki, "Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni"nde konuştu: