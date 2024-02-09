Şanlıurfa'da kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüş Kuşak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı belirlenen N.E. (44), N.E. (50), M.S. (25), K.V. (30) ile iş yeri sahibi H.S. (43) gözaltına alındı.
Kumar oynayan 13 kişiye ise 83 bin 535 lira ceza uygulandı.
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