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        Şanlıurfa'da kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 09.02.2024 - 09:55
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        Şanlıurfa'da kumar operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüş Kuşak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı belirlenen N.E. (44), N.E. (50), M.S. (25), K.V. (30) ile iş yeri sahibi H.S. (43) gözaltına alındı.

        Kumar oynayan 13 kişiye ise 83 bin 535 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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