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        Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:04 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:15
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        Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

        Abdulkerim Kodaman (46) idaresindeki 34 PJ 3652 plakalı hafif ticari araç, Muhammed Enes Geçkin (21) yönetimindeki 63 S 6050 plakalı minibüs ve Muharrem Özgür'ün (28) kullandığı 27 FF 172 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler Kodaman ve Geçkin ile Şükran Kodaman (17), Yahya Kodaman (15), Gülistan Göymen (21) ve Şükrü Aç (73) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Şükran ve Yahya Kodaman, Geçkin ile Göymen ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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