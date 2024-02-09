Şanlıurfa'da çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı

Yangında, dumandan etkilenen Hediye (34), Damla (11), Recep (28) ve Nazire Çelik (39) ile yaralanan Ahmet Korkmazer, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydan Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi ile yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.