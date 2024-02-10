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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:11
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adresteki aramalarda, şüphelilerin olaylarda kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi.

        Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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